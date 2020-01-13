Генсек НАТО рассказал, как Альянс будет защищаться от российских ракет

НАТО в этом году ответит на размещение российских крылатых ракет с ядерным оружием в Европе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

"Когда речь идет о SSC-8, то мы будем работать над системами ПВО и противоракетной обороны, над обычными вооружениями, над повышением боеготовности и продлением сроков предупреждения", - заявил Столтенберг.

Министры обороны стран НАТО уже согласовали соответствующие шаги.

"Развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила договор о РСМД. Это часть российской стратегии - вкладывать значительные средства в новые современные возможности, включая новую современную ядерное оружие", - сказал Столтенберг.

По его словам, шаги НАТО в ответ адекватными и направленными на защиту Альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не намерено развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

По его словам, другой целью является укрепление контроля над вооружениями.

Причиной расширения возможностей НАТО по сдерживанию и обороне является прекращение действия контракта РСМД на отказ от наземных систем средней дальности. Он закончился прошлым летом, потому что США и другие партнеры по НАТО считают, что Россия уже много лет нарушает соглашение своей системой SSC-8. Она способна стрелять крылатыми ракетами, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками и могут пролететь более 2000 километров. Москва отвергает это и заявляет, что дальность действия системы составляет менее 500 километров.