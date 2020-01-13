Одностатеві шлюби стали легальними в Північній Ірландії

В Північній Ірландії з понеділка, 13 січня, почали офіційно визнавати одностатеві шлюби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Від сьогодні одностатеві пари зможуть зареєструватися для того, щоб взяти шлюб, а перші церемонії відбудуться в лютому. Оскільки пари повинні вказати про свій намір одружитися за 28 днів до цього, очікується, що перші весілля відбудуться в тиждень Дня святого Валентина.

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Для пар, які вже одружені, тепер їх шлюб буде офіційно визнаватися.

Разом з тим ті, хто вже перебуває в цивільному партнерстві, не зможе оформити його в шлюб на цьому етапі. У цьому році Бюро Північної Ірландії має розпочати консультації про переоформлення цивільних партнерств і роль церкви в одностатевих шлюбах.

Гетеросексуальні пари також зможуть вступати в цивільні партнерства від сьогодні.

Нагадаємо, зміни до законодавства, які декриміналізують аборти і одностатеві шлюби в Північній Ірландії, набули чинності в ніч на 22 жовтня.

На території Британії одностатеві шлюби були дозволені в Англії, Шотландії і Уельсі з 2014 року, але не в Північній Ірландії, де місцевий парламент не узаконював їх. Ці заборони протягом багатьох років підтримували консервативні політики.