Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Премьер Польши пообещал бороться за историческую правду после заявлений Путина

Генсек НАТО рассказал, как Альянс будет защищаться от российских ракет

В Иране второй день протестовали из-за сбитого украинского самолета

МИД Ирана вызвал посла Британии после задержания на акции протеста






Однополые браки стали легальными в Северной Ирландии

Понедельник, 13 января 2020, 11:25

В Северной Ирландии с понедельника, 13 января, начали официально признавать однополые браки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

С сегодняшнего дня однополые пары смогут зарегистрироваться для того, чтобы жениться, а первые церемонии состоятся в феврале. Поскольку пары должны указать о своем намерении вступить в брак за 28 дней до этого, ожидается, что первые свадьбы состоятся в неделю Дня святого Валентина.

Читайте также
Северная Ирландия легализует однополые браки и аборты

Для пар, которые уже женаты, теперь их брак будет официально признаваться.

Вместе с тем те, кто уже находится в гражданском партнерстве, не сможет оформить его в брак на этом этапе. В этом году Бюро Северной Ирландии должно начать консультации о переоформлении гражданских партнерств и роли церкви в однополых браках.

Гетеросексуальные пары также смогут вступать в гражданские партнерства с сегодняшнего дня.

Напомним, изменения в законодательство, которые декриминализируют аборты и однополые браки в Северной Ирландии, вступили в силу в ночь на 22 октября.

На территории Великобритании однополые браки были разрешены в Англии, Шотландии и Уэльсе с 2014 года, но не в Северной Ирландии, где местный парламент не утвердил их. Эти запреты на протяжении многих лет поддерживали консервативные политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua