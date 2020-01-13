Глави МЗС п’яти країн, громадяни яких загинули у літаку МАУ, зустрінуться у Лондоні

Міністри закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України", цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Через два дні я побачуся з ними в Лондоні, у нас відбудеться зустріч п'яти міністрів закордонних справ країн, де ми домовимося, як наші країни діятимуть окремо, і спільно, які кроки були зроблені для притягнення винних до відповідальності і як ми можемо допомогти постраждалим родинам", - сказав він.

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Пристайко не уточнив, міністри яких країни братимуть участь у зустрічі, але, ймовірно, окрім України йдеться про Британію, Швецію, Канаду та Німеччину. В авіакатастрофі також загинули громадяни Ірану та Афганістану.

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.