Корпус вартових ісламської революції взяв на себе відповідальність за збиття літака МАУ
Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) взяв на себе відповідальність за аварію літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном.
Про це повідомив командувач Військово-повітряними силами КВІР, бригадний генерал Амір-Алі Хаджизаде, повідомляє "Європейська правда" з посилання на заяву на сайті іранського державного агентства IRNA.
"Коли мені стало відомо про те, що трапилося, мені хотілося померти, щоб не бути свідком такої події", - сказав Хаджизаде.
За словами генерала, більше тижня всі системи ППО в країні знаходилися в стані повної бойової готовності через загострення відносин з США.
"В ніч інциденту рівень готовності піднявся до рівня стану війни", - сказав він.
Він заявив, що система протиповітряної оборони Ірану прийняла пасажирський літак за крилату ракету.
"Коли літак вилетів з аеропорту, система бачить, що згідно з інформацією, наданою оператору, ситуація є бойовою, і була запущена крилата ракета", - сказав генерал.
"Оператор в цих обставинах мав зателефонувати і підтвердити запуск, але його система зв'язку, очевидно, не працювала. Або спрацювала система перешкод, або мережа була перевантажена, в будь-якому випадку в цих умовах у нього була можливість прийняти рішення протягом 5 секунд, і він не зміг цього зробити. На жаль, він прийняв невірне рішення, ракета була випущена і літак був збитий ", - додав він.
Хаджизаде заявив, що отримав інформацію про збитий літак в середу вранці. Він запевняє, що Іран не збирався приховувати обставини катастрофи, а не розкривав інформацію до сьогодні тільки для того, щоб зібрати всі необхідні дані.
КВІР - військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Згідно з конституції країни існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень. Корпус має у своїх лавах приблизно 125 тисяч особового складу, сухопутні, повітряні та морські сили.
Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.
Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.
Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".