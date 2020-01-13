Королева Британії погодила "перехідний період" для принца Гаррі

Королева Британії погодилася на "перехідний період", у ході якого герцог і герцогиня Сассекські проведуть час у Канаді та Великій Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Вона сказала, що "повністю підтримує" їхнє прагнення до нової ролі, але "воліла б", щоб вони залишили за собою старі обов'язки.

Попереду ще багато роботи, але королева очікує, що остаточні рішення будуть ухвалені в найближчі дні, сказала вона.

8 січня принц Гаррі та його дружина Меган Маркл опублікували заяву, в якій йдеться про те, що вони планують зняти з себе обов’язки "старших" членів королівської родини та працювати, щоб стати фінансово незалежними, "продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву".

Вони планують жити у Британії та в Північній Америці, продовжуючи "надавати повноцінну підтримку" королеві Єлизаветі ІІ.

Королева сказала, що переговори, в яких також брали участь принц Уельський і герцог Кембриджський, були "дуже конструктивними".

"Ми з моєю родиною повністю підтримуємо бажання Гаррі та Меган створити нове життя як молода сім'я", - сказала вона. "Ми поважаємо та розуміємо їхнє бажання жити більш незалежним життям як сім'я, залишаючись цінною частиною моєї родини".

Вона сказала, що було домовлено про те, що настане "перехідний період, під час якого герцог і герцогиня Сассекські проводитимуть час у Канаді та Великій Британії" після того, як Гаррі та Меган "дали зрозуміти, що вони не хочуть покладатися на державні кошти у своїх нових життях".

"Це складні питання, які має вирішити моя сім'я, і ​​ще є певна робота, але я попросила ухвалити остаточні рішення найближчими днями", - сказала вона.

Читайте детальніше у статті "Втеча від бабусі: як житимуть принц Гаррі та Меган після скандалу в королівській родині".