Королева Британии согласовала "переходный период" для принца Гарри

Королева Великобритании согласилась на "переходный период", в ходе которого герцог и герцогиня Сассекские проведут время в Канаде и Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Она сказала, что "полностью поддерживает" их стремление к новой роли, но "предпочла бы", чтобы они оставили за собой старые обязанности.

Впереди еще много работы, но королева ожидает, что окончательные решения будут приняты в ближайшие дни, сказала она.

8 января принц Гарри и его жена Меган Маркл опубликовали заявление, в котором говорится о том, что они планируют снять с себя обязанности "старших" членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, "продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву".

Они планируют жить в Великобритании и в Северной Америке, продолжая "предоставлять полноценную поддержку" королеве Елизавете II.

Королева сказала, что переговоры, в которых также участвовали принц Уэльский и герцог Кембриджский, были "очень конструктивными".

"Мы с моей семьей полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь как молодая семья", - сказала она. "Мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью как семья, оставаясь ценной частью моей семьи".

Она сказала, что была достигнута договоренность о том, что наступит "переходный период, во время которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Великобритании" после того, как Гарри и Меган "дали понять, что они не хотят полагаться на государственные средства в своих новых жизнях".

"Это сложные вопросы, которые должна решить моя семья, и еще есть определенная работа, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни", - сказала она.

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