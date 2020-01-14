В Ірані продовжилися студентські протести через збитий український літак

Протестувальники в понеділок знову вийшли на вулиці міст Ірану після того, як влада визнала, що помилково збила пасажирський літак під Тегераном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Повну картину протестів всередині Ірану, як зазначає агентство, важко отримати через обмеження на незалежні ЗМІ. Але відео, завантажені в інтернет, показали сотні протестувальників в столиці та Ісфахані, великому місті на півдні країни.

На одному з відео студенти скандують гасла, в тому числі "Священнослужителів геть!", поблизу університетів в Ісфахані і Тегерані, в той час як їх оточують спецпризначенці.

На знімках, зроблених у попередні два дні протестів, можна бачити поранених, яких несли на руках, і калюжі крові на землі. Були чутні постріли, хоча поліція заперечувала, що відкривала вогонь.

Ці демонстрації є останнім витком в одному з найбільш серйозних загострень напруженості між Вашингтоном і Тегераном з часу Ісламської революції 1979 року в Ірані.

Літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий через кілька хвилин після вильоту з Тегерана до Києва в середу. Баільшість пасажирів на борту були іранцями з подвійним громадянством.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підтримав протести в Ірані, закликавши владу ісламської республіки утриматися від застосування сили до протестувальників.