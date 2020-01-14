В Иране продолжились студенческие протесты за сбитый украинский самолет

Протестующие в понедельник снова вышли на улицы городов Ирана после того, как власти признали, что по ошибке сбила пассажирский самолет под Тегераном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полную картину протестов внутри Ирана, как отмечает агентство, трудно получить из-за ограничения на независимые СМИ. Но видео, загруженные в интернет, показали сотни протестующих в столице и Исфахане, большом городе на юге страны.

На одном из видео студенты скандируют лозунги, в том числе "Священнослужителей прочь!", вблизи университетов в Исфахане и Тегеране, в то время как их окружают спецназовцы.

На снимках, сделанных в предыдущие два дня протестов, можно видеть раненых, которых несли на руках, и лужи крови на земле. Были слышны выстрелы, хотя полиция отрицала, что открывала огонь.

Эти демонстрации является последним витком в одном из самых серьезных обострений напряженности между Вашингтоном и Тегераном со времени Исламской революции 1979 года в Иране.

Самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит через несколько минут после вылета из Тегерана в Киев в среду. Баільшість пассажиров на борту были иранцами с двойным гражданством.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, призвав власти исламской республики воздержаться от применения силы к протестующим.