Поліція Британії з'ясувала, хто підкидав пакети з грошима мешканцям села в Англії

Британська поліція з'ясувала, хто протягом кількох років залишав пакети з грошима на вулицях села Блекхолл-Кольєр в англійському графстві Дарем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Пакети з грошима знаходили 13 разів з 2014 року, остання знахідка сталася 18 листопада минулого року. У 2019 році пакети з грошима знаходили чотири рази.

У пакеті майже завжди сума була в 2000 фунтів стерлінгів банкнотами по 20 фунтів. Їх завжди залишали на видноті в різних місцях по всьому селу.

У поліції розповіли, що опитали безліч людей і організацій в селі, а також перевірили місцеві відділення банку та пошти. Пакети також перевірили на наявність відбитків пальців, але довгий час нічого з'ясувати не вдавалося.

Однак вчора детективи заявили, що гроші залишали двоє людей, особи яких залишаться в найсуворішому секреті, тому що у них немає бажання отримувати публічну похвалу за свою щедрість.

За словами поліції, обидва благодійники самі звернулися до поліції і розповіли, що недавно у них з'явилися гроші і вони захотіли ними поділитися. Одна благодійниця розповіла, що відчувала емоційний зв'язок з селом після того, як їй допоміг місцевий житель, і захотіла віддячити всьому Блекхолл-Кольєру за доброту.

Детективи підтвердили, що гроші спеціально залишалися в місцях, де їх могли знайти нужденні, в тому числі пенсіонери і люди, які пережили важкі часи. За їхніми словами, благодійники часто чекали, щоб переконатися, що їхній подарунок підібрали.

Мешканці всі знайдені гроші відносили в поліцію, тепер кошти повернуть людям, які їх знайшли.

Раніше Блекхолл-Кольєр був шахтарським селом, але остання шахта там закрилася 1981 року. За словами місцевих, відтоді вони переживають важкі часи.