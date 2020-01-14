Полиция выяснила, кто подбрасывал пакеты с деньгами жителям села в Англии

Британская полиция выяснила, кто в течение нескольких лет оставлял пакеты с деньгами на улицах села Блекхолл-Кольер в английском графстве Дарем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Пакеты с деньгами находили 13 раз с 2014 года, последняя находка произошла 18 ноября прошлого года. В 2019 году пакеты с деньгами находили четыре раза.

В пакете почти всегда была сумма в 2000 фунтов стерлингов банкнотами по 20 фунтов. Их всегда оставляли на виду в разных местах по всему селу.

В полиции рассказали, что опросили множество людей и организаций в деревне, а также проверили местные отделения банка и почты. Пакеты также проверили на наличие отпечатков пальцев, но долгое время ничего выяснить не удавалось.

Однако вчера детективы заявили, что деньги оставляли два человека, личность которых останется в строжайшем секрете, потому что у них нет желания получать публичную похвалу за свою щедрость.

По словам полиции, оба благотворителя сами обратились в полицию и рассказали, что недавно у них появились деньги и они захотели ими поделиться. Одна благодетельница рассказала, что чувствовала эмоциональную связь с селом после того, как ей помог местный житель, и захотела отблагодарить весь Блекхолл-Кольер за доброту.

Детективы подтвердили, что деньги специально оставляли в местах, где их могли найти нуждающиеся, в том числе пенсионеры и люди, переживающие трудные времена. По их словам, благотворители часто ждали, чтобы убедиться, что их подарок подобрали.

Жители все найденные деньги относили в полицию, теперь их вернут нашедшим.

Ранее Блекхолл-Кольер был шахтерской деревней, но последняя шахта там закрылась в 1981 году. По словам местных жителей, с тех пор они переживают тяжелые времена.