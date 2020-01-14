Переїзд Гаррі і Меган з Британії значно збільшить бюджет на їхню охорону - ЗМІ

Питання про витрати на безпеку принца Гаррі та його дружини Меган у зв'язку з їх переїздом до Канади стало справжньою проблемою для британської влади і правоохоронних органів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Високопоставлені співробітники британської поліції побоюються, що вимога Гаррі і Меган про те, щоб їх вважали "особами, які користуються міжнародним захистом", може привести до того, що бюджет підрозділу, який займається охороною королівської сім'ї, вийде з-під контролю.

На даний момент забезпечення безпеки Гаррі і Меган у Британії обходиться поліції в 600 тисяч фунтів на рік, але їх виїзд за кордон значно збільшить відповідні витрати.

Колишній начальник Скотланд-Ярду сказав, що пара "не продумала наслідки свого переїзду для безпеки і поставила поліцію в неможливу ситуацію".

Документи, опубліковані The Times, показують, що Скотланд-Ярду вже не вдається підготувати достатню кількість офіцерів-фахівців, щоб впоратися зі зростаючими вимогами щодо забезпечення безпеки королівської сім'ї.

Під час недавнього семитижневого відпочинку в Канаді охорону Гаррі і Меган постійно забезпечували шість офіцерів. Загалом же там знаходилися 10 офіцерів британської поліції. При цьому особлива увага приділяється забезпеченню безпеки Гаррі з урахуванням його військового послужного списку, що включає і Афганістан.

Загалом забезпечення безпеки британської королівської сім'ї, за неофіційними даними, щорічно обходиться британському бюджету в 106 млн фунтів.