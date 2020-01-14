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Переезд Гарри и Меган из Британии значительно увеличит бюджет на их охрану – СМИ

Вторник, 14 января 2020, 14:29

Вопрос о расходах на безопасность принца Гарри и его жены Меган в связи с их переездом в Канаду стало настоящей проблемой для британских властей и правоохранительных органов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Высокопоставленные сотрудники британской полиции опасаются, что требование Гарри и Меган о том, чтобы их считали "лицами, которые пользуются международной защитой", может привести к тому, что бюджет подразделения, занимающегося охраной королевской семьи, выйдет из-под контроля.

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На данный момент обеспечение безопасности Гарри и Меган в Британии обходится полиции в 600 тыс. фунтов в год, но их выезд за границу значительно увеличит соответствующие расходы.

Бывший начальник Скотланд-Ярда сказал, что пара "не продумала последствия своего переезда для безопасности и поставила полицию в невозможную ситуацию".

Документы, опубликованные The Times, показывают, что Скотланд-Ярду уже не удается подготовить достаточное количество офицеров-специалистов, чтобы справиться с растущими требованиями по обеспечению безопасности королевской семьи.

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Во время недавнего семинедельного отдыха в Канаде охрану Гарри и Меган постоянно обеспечивали шесть офицеров. В целом же там находились 10 офицеров британской полиции. При этом особое внимание уделяется обеспечению безопасности Гарри с учетом его военного послужного списка, включающего и Афганистан.

В целом обеспечение безопасности британской королевской семьи, по неофициальным данным, ежегодно обходится британскому бюджету в 106 млн фунтов.

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