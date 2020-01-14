Шанхай розірвав відносини з Прагою через Тайвань

Шанхай розірвав усі офіційні відносини з Прагою у вівторок після того, як чеська столиця вирішила співпрацювати з Тайбеєм замість Пекіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Відділ закордонних справ муніципального уряду Шанхая заявив, що "рішуче засуджує рішення Праги і протестує". Шанхай негайно припинить відносини і розірве усі офіційні контакти з Прагою, йдеться в повідомленні муніципального уряду.

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Про це рішення стало відомо наступного дня після того, як Прага підписала угоду про співпрацю зі столицею острова Тайвань, який Китай вважає провінцією-відступницею.

У минулому році Прага відмовилася підписати угоду з Пекіном. Угода містила пункт, який стверджував, що місто підтримує принцип єдиного Китаю, відповідно до якого Тайвань належить Китаю.

Чеський уряд визнає принцип єдиного Китаю, але місцева влада Праги протистоїть йому.

Тайвань відколовся від материкового Китаю під час громадянської війни в 1949 році. Пекін стверджує, що острів є частиною Китаю і колись возз'єднається з материком.