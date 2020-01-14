Шанхай разорвал отношения с Прагой из-за Тайваня

Шанхай разорвал все официальные отношения с Прагой во вторник после того, как чешская столица решила сотрудничать с Тайбэем вместо Пекина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Отдел иностранных дел муниципального правительства Шанхая заявил, что "решительно осуждает решение Праги и протестует". Шанхай немедленно прекратит отношения и разорвет все официальные контакты с Прагой, говорится в сообщении муниципального правительства.

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Об этом решении стало известно на следующий день после того, как Прага подписала соглашение о сотрудничестве со столицей острова Тайвань, который Китай считает провинцией-отступницей.

В прошлом году Прага отказалась подписать соглашение с Пекином. Соглашение содержало пункт, утверждающий, что город поддерживает принцип единого Китая, согласно которому Тайвань принадлежит Китаю.

Чешское правительство признает принцип единого Китая, но местные власти Праги противостоят ему.

Тайвань откололся от материкового Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин утверждает, что остров является частью Китая и когда-нибудь воссоединится с материком.