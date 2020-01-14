Нідерландська та німецька компанії збудують для Німеччини військові кораблі за €6 млрд

Нідерландська суднобудівна компанія Damen виграла тендер на побудову для Німеччини щонайменше чотирьох нових багатофункціональних військових кораблів вартістю майже 6 мільярдів євро в альянсі з її бременським партнером Luerssen.

Про це заявили у вівторок збройні сили та парламентарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Корабельний тендер є одним з найбільших збройних проєктів Німеччини, разом з контрактом на систему протиповітряної оборони MEADS та новим франко-німецьким винищувачем (FCAS), що підкреслює зусилля Берліна зі збільшення своїх військових можливостей.

Перший військовий корабель, як очікується, доставлять 2027 року, йдеться у повідомленні Бундесвера. Контракт передбачає можливість створення двох додаткових військових кораблів MKS 180.

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Законодавці повідомили, що приблизно дві третини виробництва відбуватимуться на корабельнях та інших майданчиках Luerssen на півночі Німеччини.

Нові військові кораблі Німеччини зможуть атакувати цілі на суші та під водою та забезпечувати повітряне прикриття для інших суден.

За підрахунками, близько 80% чистих інвестицій тендеру залишиться в Німеччині.

Як відомо, у Бундесвері відмовилися від американських систем ППО типу Patriot і вирішили замінити їх новою спільною розробкою європейських представництв концерну MDBA та американської компанії Lockheed Martin.