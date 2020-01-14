Нидерландская и немецкая компании построят для Германии военные корабли за €6 млрд
Нидерландская судостроительная компания Damen выиграла тендер на построение для Германии не менее четырех новых многофункциональных военных кораблей стоимостью почти 6 млрд евро в альянсе с ее бременским партнером Luerssen.
Об этом заявили во вторник вооруженные силы и парламентарии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Корабельный тендер является одним из крупнейших вооруженных проектов Германии, вместе с контрактом на систему противовоздушной обороны MEADS и новым франко-немецким истребителем (FCAS), что подчеркивает усилия Берлина по увеличению своих военных возможностей.
Первый военный корабль, как ожидается, доставят в 2027 году, говорится в сообщении Бундесвера. Контракт предусматривает возможность создания двух дополнительных военных кораблей MKS 180.
Законодатели сообщили, что примерно две трети производства будут проходить на верфях и других площадках Luerssen на севере Германии.
Новые военные корабли Германии смогут атаковать цели на суше и под водой и обеспечивать воздушное прикрытие для других судов.
По подсчетам, около 80% чистых инвестиций тендера останется в Германии.
Как известно, в Бундесвере отказались от американских систем ПВО типа Patriot и решили заменить их новой совместной разработкой европейских представительств концерна MDBA и американской компании Lockheed Martin.