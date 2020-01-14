Нидерландская и немецкая компании построят для Германии военные корабли за €6 млрд

Нидерландская судостроительная компания Damen выиграла тендер на построение для Германии не менее четырех новых многофункциональных военных кораблей стоимостью почти 6 млрд евро в альянсе с ее бременским партнером Luerssen.

Об этом заявили во вторник вооруженные силы и парламентарии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Корабельный тендер является одним из крупнейших вооруженных проектов Германии, вместе с контрактом на систему противовоздушной обороны MEADS и новым франко-немецким истребителем (FCAS), что подчеркивает усилия Берлина по увеличению своих военных возможностей.

Первый военный корабль, как ожидается, доставят в 2027 году, говорится в сообщении Бундесвера. Контракт предусматривает возможность создания двух дополнительных военных кораблей MKS 180.

Читайте также Бывший советник Бундесвера оказался шпионом Ирана

Законодатели сообщили, что примерно две трети производства будут проходить на верфях и других площадках Luerssen на севере Германии.

Новые военные корабли Германии смогут атаковать цели на суше и под водой и обеспечивать воздушное прикрытие для других судов.

По подсчетам, около 80% чистых инвестиций тендера останется в Германии.

Как известно, в Бундесвере отказались от американских систем ПВО типа Patriot и решили заменить их новой совместной разработкой европейских представительств концерна MDBA и американской компании Lockheed Martin.