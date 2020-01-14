Сейм Латвії розгляне резолюцію із засудженням спроб Росії переписати історію
У Латвії партнери по коаліції домовилися підписати заяву Сейму про неприйнятність переписування підсумків Другої світової війни і окупації Латвії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Очікується, що Сейм може розглянути проєкт резолюції 16 січня. У документі підкреслюється, що спроби російських посадових осіб заперечувати історичні факти про причини, перебіг і завершення Другої світової війни з метою зменшити відповідальність Радянського Союзу за початок війни в Європі є неприйнятними.
На думку об’єднання партій "Нова Єдність", Росія якоюсь мірою хоче відійти від відповідальності за злочини, вчинені під час радянського тоталітарного режиму.
"Нова Єдність" закликала міжнародне співтовариство бути більш уважним і критично оцінювати зусилля російських чиновників з переписування історії Другої світової війни та виправдання окупації і анексії Латвії.
19 грудня в Санкт-Петербурзі на зустрічі з екслідерами колишніх країн СРСР президент Росії Владімір Путін розкритикував нещодавно прийняту Європарламентом резолюцію, яка звинуватила СРСР і нацистів у тому, що підписання пакту Молотова-Ріббентропа в 1939 році сприяло Другій світовій війні. Російський лідер зазначив, що у СРСР не було іншого виходу, як підписати договір з Німеччиною, оскільки західні держави були байдужі до пропозиції Москви сформувати військовий альянс.
Президент Литви Гітанас Науседа 23 грудня заявив, що Росія "всіма силами намагається переписати історію".