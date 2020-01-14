Сейм Латвии рассмотрит резолюцию с осуждением попыток РФ переписать историю

В Латвии партнеры по коалиции договорились подписать заявление Сейма о неприемлемости переписывания итогов Второй мировой войны и оккупации Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ожидается, что Сейм может рассмотреть проект резолюции 16 января. В документе подчеркивается, что попытки российских должностных лиц отрицать факты о причинах, ходе и окончании Второй мировой войны с целью уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе являются неприемлемыми.

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По мнению объединения партий "Новое Единство", Россия в какой-то степени хочет уйти от ответственности за преступления, совершенные во время советского тоталитарного режима.

" Новое Единство" призвало международное сообщество быть более внимательным и критически оценивать усилия российских чиновников по переписыванию истории Второй мировой войны и оправдания оккупации и аннексии Латвии.

19 декабря в Санкт-Петербурге на встрече с экс-лидерамы бывших стран СССР президент России Владимир Путин раскритиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвинила СССР и нацистов в том, что подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне. Российский лидер отметил, что в СССР не было другого выхода, как подписать договор с Германией, поскольку западные государства были равнодушны к предложению Москвы сформировать военный альянс.

Президент Литвы Гитанас Науседа 23 декабря заявил, что Россия "всеми силами пытается переписать историю".