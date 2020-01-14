В США в среду проголосуют за передачу статей об импичменте Трампа в Сенат

Палата представителей Конгресса США проголосует в среду о передаче Сенату статей об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом во время встреч за закрытыми дверями с депутатами-демократами во вторник утром заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Чиновники, которые описали ее личные заявления, говорили на условиях анонимности. Пелоси подробно рассказала о своем плане назначить в среду команду парламентариев, которая будет вести процесс по делу Трампа.

Если ничего не изменится, ее график означает, что представители Палаты церемониально передадут статьи об импичменте в Сенат в среду, официально представляя их и побуждая к началу судебного разбирательства.

Докладчик сказала, что еще не готова поделиться фамилиями законодателей, которых она выберет руководителями процесса.

Как известно, 19 декабря Палата представителей проголосовала за две статьи обвинений по делу об импичменте Трампа.

45-го президента США обвинили в злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента и препятствовании Конгрессу в его расследовании.

Статьи об импичменте, политический эквивалент обвинительного акта, теперь будут направлены в Сенат для судебного разбирательства. Если Трамп будет оправдан Сенатом, возглавляемым республиканцами, а именно это и ожидается, ему все равно придется идти на переизбрание, неся на себе пятно импичмента.

Трамп назвал все дело "охотой на ведьм", "мистификацией" и "обманом".

Для вынесения обвинительного приговора необходимо голосования в две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.