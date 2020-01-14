З'явилося нове відео запуску ракет по літаку МАУ

У ЗМІ опублікували нові кадри запуску ракет по літаку МАУ 8 січня в Ірані, зняті на камеру спостереження.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, відео публікує базований в Лондоні перськомовний канал Manoto. На запису видно послідовний запуск двох ракет.

ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربین‌های مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 14, 2020

Раніше стало відомо, що Іран вирішив відправити бортові самописці зі збитого під Тегераном українського літака у Францію.

Іранська влада також заявила про арешт кількох людей, яких вважають відповідальними за збиття літака.

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня після днів заперечень іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак.

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.