У РФ бідкаються, що посольство в США через санкції роками не може запустити системи безпеки

МЗС Росії внесло до Держдуми законопроєкт про видачу технічним спеціалістам службових паспортів, аргументуючи це тим, що США, Канада, Велика Британія і країни ЄС, у зв'язку з санкціями, нібито відмовляються видавати їм візи за звичайним закордонним паспортом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Через санкції російське посольство в США два роки не може запустити комп'ютерну мережу, це стосується і систем безпеки, заявив у Держдумі заступник міністра закордонних справ Євгеній Іванов.

Він пояснив, що технічним фахівцям, які можуть все налагодити, не дають віз, хоча комп'ютери в дипмісії вже закуплені і поставлені.

Поправки стосуватимуться фахівців, які керують, утримують і використовують федеральне нерухоме майно за межами Росії. Також під них потраплять співробітники підрядних організацій, які виїжджають у відрядження для робіт за контрактами в диппредставництвах і консульських установах, офіційних представництвах Росії при міжнародних організаціях і на об'єктах федеральних органів виконавчої влади та державних корпорацій за кордоном.

Після ухвалення нового закону вони отримуватимуть службовий паспорт "виключно на період державного контракту, але не більше ніж на строк дії паспорта, тобто п'ять років".

Останні 20 років такі співробітники їздили за кордон за звичайними паспортами, і проблем у зв'язку з цим не виникало, зазначив заступник міністра.

За словами Іванова, найсильніше таких фахівців потребують департаменти безпеки, зв'язку та капітального будівництва МЗС.