В РФ жалуются, что посольство в США из-за санкций годами не может запустить системы безопасности

МИД России внес в Госдуму законопроект о выдаче техническим специалистам служебных паспортов, аргументируя это тем, что США, Канада, Великобритания и страны ЕС, в связи с санкциями, якобы отказываются выдавать им визы по обычным загранпаспортам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, это касается и систем безопасности, заявил в Госдуме заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

Он пояснил, что техническим специалистам, которые могут все наладить, не дают виз, хотя компьютеры в дипмиссии уже закуплены и поставлены.

Поправки будут касаться специалистов, управляющих, удерживают и используют федеральное недвижимое имущество за пределами России. Также под них попадут сотрудники подрядных организаций, которые выезжают в командировки для работ по контрактам в диппредставительстве и консульских учреждениях, официальных представительствах России при международных организациях и на объектах федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций за рубежом.

После принятия нового закона они будут получать служебный паспорт "исключительно на период государственного контракта, но не более чем на срок действия паспорта, то есть пять лет".

Последние 20 лет такие сотрудники ездили за границу по обычным паспортам, и проблем в связи с этим не возникало, отметил замминистра.

По словам Иванова, сильнее таких специалистов нуждаются департаменты безопасности, связи и капитального строительства МИД.

Поправки коснутся специалистов, которые управляют, содержат и используют федеральное недвижимое имущество за пределами России. Также под них попадут сотрудники подрядных организаций, которые выезжают в командировки для работ по контрактам в диппредставительствах и консульских учреждениях, официальных представительствах России при международных организациях и на объектах федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций за рубежом.

После принятия нового закона они будут получать служебный паспорт "исключительно на период государственного контракта, но не более чем на срок действия паспорта, то есть пять лет".

Последние 20 лет такие сотрудники ездили за границу по обычным паспортам, и проблем в связи с этим не возникало, отметил замминистра.

По словам Иванова, сильнее всего в таких специалистах нуждаются департаменты безопасности, связи и капитального строительства МИДа.