Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кіберкомандування США розробляє стратегію інформаційної війни проти РФ - WP

У Франції десятки людей отруїлись під час різдвяної меси

Незаконних перетинів кордонів ЄС цьогоріч значно поменшало - Frontex

Франція заборонила вивозити з країни шедевр, знайдений на кухні






Персони нон грата: в РФ розказали про можливу відповідь на санкції за "Північний потік-2"

Четвер, 26 грудня 2019, 10:24

Росія може розширити персональні санкції проти американських конгресменів та чиновників, які причетні до розробки санкцій за  будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю агентству "Интерфакс" розповів заступник міністра закордонних справ РФ Сергєй Рябков.

Раніше глава МЗС Сергєй Лавров пообіцяв, що Росія дасть відповідь Сполученим Штатам на санкції у зв’язку з газогоном.

Читайте також
Німеччина намагалася зупинити санкції США проти "Північного потоку-2" - Bild

"Відповідь буде знайдена, вона може бути в формі розширення наших стоп-листів на в'їзд в Росію", — сказав Рябков.

"Ті люди, хто виявляв найбільшу активність в просуванні саме цього рішення адміністрації та інших санкційних ініціатив — а їх чимало, більше десятка різного роду проєктів циркулюють в Конгресі — ці люди можуть не розраховувати на те, що вони вільно… можуть подорожувати по нашій країні", — додав він.

Рябков додав, що Росія не має практики оприлюднення своїй санкційні списків, тому ті, хто у них потраплять, дізнаються про заборону в’їзду, коли подадуть запит на візу.

Читайте також
Росія збирається завершити "Північний потік-2" попри санкції США

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua