Персони нон грата: в РФ розказали про можливу відповідь на санкції за "Північний потік-2"

Росія може розширити персональні санкції проти американських конгресменів та чиновників, які причетні до розробки санкцій за будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю агентству "Интерфакс" розповів заступник міністра закордонних справ РФ Сергєй Рябков.

Раніше глава МЗС Сергєй Лавров пообіцяв, що Росія дасть відповідь Сполученим Штатам на санкції у зв’язку з газогоном.

"Відповідь буде знайдена, вона може бути в формі розширення наших стоп-листів на в'їзд в Росію", — сказав Рябков.

"Ті люди, хто виявляв найбільшу активність в просуванні саме цього рішення адміністрації та інших санкційних ініціатив — а їх чимало, більше десятка різного роду проєктів циркулюють в Конгресі — ці люди можуть не розраховувати на те, що вони вільно… можуть подорожувати по нашій країні", — додав він.

Рябков додав, що Росія не має практики оприлюднення своїй санкційні списків, тому ті, хто у них потраплять, дізнаються про заборону в’їзду, коли подадуть запит на візу.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2.