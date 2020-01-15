Посли трьох країн ЄС передали гуманітарну допомогу мешканцям прифронтової Луганщини

Посли Польщі, Латвії та Естонії передали гуманітарну допомогу мешканцям прифронтової зони Луганської області.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства Польщі в Україні.

Посли Республіки Польща - Бартош Ціхоцький, Латвійської Республіки - Юріс Пойканс, Естонської Республіки – Каймо Кууск розпочали свій візит у Краматорську зустріччю з керівництвом Донецької області та командуванням Операції Об`єднаних сил.

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Також у програмі візиту послів було ознайомлення із безпековою та гуманітарною ситуацією під час зустрічі в контрольному пункті Майорське, розташованому на лінії зіткнення.



Упродовж другого дня візиту на Донбасі посли провели зустріч із головою Луганської обласної держадміністрації Сергієм Гайдаєм та відвідали школу кадетів у Кремінному.

Як пише hromadske, посли передали 10 тонн допомоги, це вже 18-й гуманітарний вантаж від цих країн. Цього разу найбільше передали зимового одягу. Речі були зібрані у Латвії, Естонії, Фінляндії та Швеції.

"Ми не обмежуємось тільки гуманітарною допомогою. Це тимчасова допомога, але ми зацікавлені у більш стратегічній співпраці з Луганщиною. Це можуть бути, наприклад, галузі освіти, науки, культури", - зазначив посол Латвії в Україні Юріс Пойканс.

Посол Польщі в Україні заявив, що вважає покращення умов життя у Луганській та Донецькій областях найкращою відповіддю на російську агресію проти України.