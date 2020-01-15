Послы трех стран ЕС передали гуманитарную помощь жителям прифронтовой Луганщины

Послы Польши, Латвии и Эстонии передали гуманитарную помощь жителям прифронтовой зоны Луганской области.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Украине.

Послы Республики Польша - Бартош Цихоцкий, Латвийской Республики - Юрис Пойканс, Эстонской Республики - Каймо Кууск начали свой визит в Краматорске встречей с руководством Донецкой области и командованием Операции Объединенных сил.

Также в программе визита послов было ознакомление с политикой в сфере безопасности и гуманитарной ситуацией во время встречи в контрольном пункте Майорское, расположенном на линии соприкосновения.

В течение второго дня визита на Донбассе послы провели встречу с председателем Луганской областной госадминистрации Сергеем Гайдаем и посетили школу кадетов в Кременном.

Как пишет hromadske, послы передали 10 тонн помощи, это уже 18-й гуманитарный груз от этих стран. На этот раз больше всего передали зимней одежды. Вещи были собраны в Латвии, Эстонии, Финляндии и Швеции.

"Мы не ограничиваемся только гуманитарной помощью. Это временная помощь, но мы заинтересованы в более стратегическом сотрудничестве с Луганщине. Это могут быть, например, области образования, науки, культуры", - отметил посол Латвии в Украине Юрис Пойканс.

Посол Польши в Украине заявил, что считает улучшение условий жизни в Луганской и Донецкой областях лучшим ответом на российскую агрессию против Украины.