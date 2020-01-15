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В Іспанії загорівся термінал аеропорту, літаки евакуювали

Середа, 15 січня 2020, 18:31

Аеропорт іспанського міста Аліканте евакуювали після того, як на даху терміналу спалахнула пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Express.

У результаті інциденту рейси були перенаправлені в найближчі аеропорти, а пасажирів попередили про сильні затримки. Будівлі та літаки евакуювали. 

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Зараз пожежу взяли під контроль завдяки пожежникам на місці події, заявив оператор аеропорту. Кажуть, що приміщення "провітрюється".

 

Про потерпілих не повідомляють. Очікується, що рейси незабаром відновляться.

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Іспанія інциденти
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