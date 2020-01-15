В Іспанії загорівся термінал аеропорту, літаки евакуювали
Середа, 15 січня 2020, 18:31
Аеропорт іспанського міста Аліканте евакуювали після того, як на даху терміналу спалахнула пожежа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Express.
У результаті інциденту рейси були перенаправлені в найближчі аеропорти, а пасажирів попередили про сильні затримки. Будівлі та літаки евакуювали.
Зараз пожежу взяли під контроль завдяки пожежникам на місці події, заявив оператор аеропорту. Кажуть, що приміщення "провітрюється".
#Alicanteairport on fire at mo pic.twitter.com/DDV9mdTmRL— Jerry Stevens (@jerry_stevens) January 15, 2020
Про потерпілих не повідомляють. Очікується, що рейси незабаром відновляться.
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