Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина и НАТО подписали документ о совместных учениях в Одессе

В США назвали менеджеров импичмента Трампа

Еврокомиссия: правила ЕС должны действовать для "Северного потока-2" без исключений

"Снимите дуру Йованович": обнародована переписка Луценко и Зе-команды с помощником Джулиани






В Испании загорелся терминал аэропорта, самолеты эвакуировали

Среда, 15 января 2020, 18:31

Аэропорт испанского города Аликанте эвакуировали после того, как на крыше терминала вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Express.

В результате инцидента рейсы были перенаправлены в ближайшие аэропорты, а пассажиров предупредили о сильных задержках. Здания и самолеты эвакуировали.

Читайте также
На нефтехимическом заводе BASF в Каталонии - взрыв и крупный пожар

Сейчас пожар взят под контроль благодаря пожарным на месте происшествия, заявил оператор аэропорта. Говорят, что помещение "проветривается".

 

О пострадавших не сообщается. Ожидается, что рейсы вскоре возобновятся.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания инциденты
powered by lun.ua