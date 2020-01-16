Brexit: британські євродепутати провели своє останнє пленарне засідання у Європарламенті

Оскільки Велика Британія покине Європейський Союз 31 січня, на цьому тижні в Страсбурзі відбулося останнє пленарне засідання для 72 британських євродепутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Вони провели його, очищаючи свої офіси, отримуючи інформацію про те, що буде після припинення їх статусу євродепутатів, і голосуючи за законодавством, яке, ймовірно, не вплине на їх країну (в тому числі про створення конференції з майбутнього Європи).

"Мені сумно, тому що я знаю, що коли піду на вихід, Британія не матиме тут жодного представництва. Тепер нам доведеться зіткнутися з реальністю, що ми повинні повернутися додому, навіть якщо ми цього не хочемо", - сказала Керолайн Воаден, депутат Європарламенту від ліберал-демократів після зустрічі з іншими членами групи Renew Europe (яка найсильніше постраждає від Brexit, оскільки 17 з її 108 депутатів - британці).

"Це кінець епохи, це досить гнітюче, тому що все могло б бути не так" - заявив Річард Корбетт, депутат Європарламенту від лейбористів.

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"Мені сумно, але я відчуваю вдячність за кожен зайвий день, який провела тут", - сказала Луїза Поррітт, ще один євродепутат від Ліберальної партії, яка увійшла до ЄП тільки після торішніх європейських виборів.

У понеділок парламентські чиновники представили всім британським євродепутатам презентацію PowerPoint, в якій виклали їхні права як колишніх членів ЄП, в тому числі щодо пенсій, перехідної фіндопомоги, закінчення контрактів на помічників, а також кількості ящиків, які їм дозволено відправити назад до Британії за рахунок ЄС. Їм дали час до четверга, щоб вивезти свої речі зі Страсбурга.

Європарламент планує попрощатися з британськими депутатами 29 січня в Брюсселі, формат зустрічі буде визначений старшими депутатами ЄП у четвер.

Представник групи зелених заявив, що вони проведуть "прийняття" 29 січня, соціал-демократи анонсували в той же день свій "прощальний захід".