Brexit: британские евродепутаты провели свое последнее пленарное заседание в Европарламенте

Поскольку Великобритания покинет Европейский Союз 31 января, на этой неделе в Страсбурге состоялось последнее пленарное заседание для 72 британских евродепутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Они провели его, очищая свои офисы, получая информацию о том, что будет после прекращения их статуса евродепутатов, и голосуя за законодательство, которое, вероятно, не повлияет на их страну (в том числе о создании конференции по будущему Европы).

"Мне грустно, потому что я знаю, что когда пойду на выход, Британия не будет иметь здесь никакого представительства. Теперь нам придется столкнуться с реальностью, что мы должны вернуться домой, даже если мы этого не хотим", - сказала Кэролайн Воаден, депутат Европарламента от либерал-демократов после встречи с другими членами группы Renew Europe (которая сильнее всего пострадает от Brexit, поскольку 17 из ее 108 депутатов - британцы).

"Это конец эпохи, это довольно удручающе, потому что все могло бы быть не так" - заявил Ричард Корбетт, депутат Европарламента от лейбористов.

"Мне грустно, но я чувствую благодарность за каждый лишний день, который провела здесь", - сказала Луиза Порритт, еще один евродепутат от Либеральной партии, которая вошла в ЕП только после прошлогодних европейских выборов.

В понедельник парламентские чиновники представили всем британским евродепутатам презентацию, в которой изложили их права, как бывших членов ЕП, в том числе в отношении пенсий, переходных пособий, завершения контрактов на помощников, а также количества ящиков, которые им разрешено отправить обратно в Британию за счет ЕС. Им дали время до четверга, чтобы вывезти свои вещи из Страсбурга.

Европарламент планирует попрощаться с британскими депутатами 29 января в Брюсселе, формат встречи будет определен старшими депутатами ЕП в четверг.

Представитель группы "зеленых" заявил, что они проведут "прием" 29 января, социал-демократы анонсировали в тот же день свое "прощальное мероприятие".