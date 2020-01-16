Зміни до Конституції можуть дозволити Росії ігнорувати рішення Суду ООН – дипломат

Пропоновані президентом РФ зміни до Конституції щодо її пріоритету над міжнародними законами і договорами можуть дозволити Росії ігнорувати рішення Суду ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Facebook написав посол України в ЄС Микола Точицький.

Він, зокрема, нагадав, як у 2015 році Конституційний суд РФ ухвалив рішення про те, Росія може не виконувати рішення ЄСПЛ у разі, якщо вони суперечать її Конституції.

"Нам вже тоді було чітко зрозуміло, чим це може закінчитися не лише для Ради Європи, але й для світу – повне нехтування Росією статутних обов’язків та зобов’язань в рамках членства в ключових міжнародних організаціях" - зазначив Точицький.

За його словами, висунута вчора Путіним пропозиція про зміни до Конституції стала наслідком кволої реакції світової спільноти на дії РФ.

"Ймовірно, вже у ближчому майбутньому ми станемо свідками того, що не лише рішення ЄСПЛ, але й Міжнародного суду ООН будуть із легкістю ігноруватися державою, яка як постійний член Ради Безпеки ООН та Ради Європи мала б стояти на захисті принципів та цінностей, які роблять Європу та світ безпечнішими" - заявив дипломат.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін запропонував прописати пріоритет Конституції РФ над міжнародними законами і договорами.