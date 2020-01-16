Изменения в Конституцию могут позволить России игнорировать решения Суда ООН – дипломат
Предлагаемые президентом РФ изменения в Конституцию относительно ее приоритета над международными законами и договорами могут позволить России игнорировать решения Суда ООН.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook написал посол Украины в ЕС Николай Точицкий.
Он, в частности, напомнил, как в 2015 году Конституционный суд РФ постановил, что Россия может не выполнять решения ЕСПЧ в случае, если они противоречат ее Конституции.
"Нам уже тогда было четко понятно, чем это может закончиться не только для Совета Европы, но и для мира - полное пренебрежение Россией уставными обязанностями и обязательствами в рамках членства в ключевых международных организациях", - отметил Точицкий.
По его словам, выдвинутое вчера Путиным предложение об изменениях в Конституцию стало следствием слабой реакции мирового сообщества на действия РФ.
"Вероятно, уже в ближайшем будущем мы станем свидетелями того, что не только решения ЕСПЧ, но и Международного суда ООН будут с легкостью игнорироваться государством, которое как постоянный член Совета Безопасности ООН и Совета Европы должно стоять на защите принципов и ценностей, которые делают Европу и мир безопаснее", - заявил дипломат.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил прописать приоритет Конституции РФ над международными законами и договорами.