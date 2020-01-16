Изменения в Конституцию могут позволить России игнорировать решения Суда ООН – дипломат

Предлагаемые президентом РФ изменения в Конституцию относительно ее приоритета над международными законами и договорами могут позволить России игнорировать решения Суда ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook написал посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

Он, в частности, напомнил, как в 2015 году Конституционный суд РФ постановил, что Россия может не выполнять решения ЕСПЧ в случае, если они противоречат ее Конституции.

"Нам уже тогда было четко понятно, чем это может закончиться не только для Совета Европы, но и для мира - полное пренебрежение Россией уставными обязанностями и обязательствами в рамках членства в ключевых международных организациях", - отметил Точицкий.

По его словам, выдвинутое вчера Путиным предложение об изменениях в Конституцию стало следствием слабой реакции мирового сообщества на действия РФ.

"Вероятно, уже в ближайшем будущем мы станем свидетелями того, что не только решения ЕСПЧ, но и Международного суда ООН будут с легкостью игнорироваться государством, которое как постоянный член Совета Безопасности ООН и Совета Европы должно стоять на защите принципов и ценностей, которые делают Европу и мир безопаснее", - заявил дипломат.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил прописать приоритет Конституции РФ над международными законами и договорами.