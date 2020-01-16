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Зеленський відкликав проєкт змін до Конституції з децентралізації, розкритикований в ЄС

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Зеленський відкликав проєкт змін до Конституції з децентралізації, розкритикований в ЄС

Четвер, 16 січня 2020, 12:33

Президент Володимир Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону  "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)", який раніше критикували посольства європейських країн, Канади і місія ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у четвер у пресслужбі офісу глави держави.

Зеленський у четвер зустрівся із заступниками голови фракції політичної партії "Слуга Народу" і ухвалив це рішення за результатами зустрічі. Проєкт змін вирішено скерувати на доопрацювання.

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"Президент і народні депутати висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін", - зазначили в офісі президента.

13 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади – і 16 грудня з’явився його текст: президент пропонує ліквідувати поняття "район"; запровадити "округ" та інститут префектів замість держадміністрацій; окреслити такі адміністративно-територіальні одиниці, як громада, округ, область, АР Крим.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував проведення 24 січня позачергового засідання Верховної ради для розгляду питання децентралізації.

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14 січня посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав українській владі, що зміни до Конституції щодо гарантій місцевого самоврядування повинні відповідати Європейській хартії місцевого самоврядування.

Посольство Німеччини в Україні розкритикувало проєкт закону, заявивши, що зміни щодо децентралізації мають зміцнити права громад, а новий проєкт не відповідає цій вимозі.

Канада та Швеція закликали Україну провести всеосяжні громадські консультації щодо нового проєкту закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

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