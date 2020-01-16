У Британії запрошують Зеленського найближчим часом відвідати Лондон

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб у ході зустрічі з українським колегою Вадимом Пристайком підтвердив запрошення для президента України Володимира Зеленського найближчим часом відвідати Лондон з візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".



"Домінік Рааб повторно запросив президента України Володимира Зеленського прибути найближчим часом. Домовилися прискорити переговори щодо нової всеосяжної угоди, що охоплює відносини між Україною та Великою Британією після Brexit", - написав Пристайко у Twitter у четвер.

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Міністри також обговорили співпрацю з розслідування причин катастрофи літака МАУ в Ірані.



"Зустрівся з моїм колегою Домініком Раабом. Ціную його слова про тверду і безперечну підтримку України. Обмінялися думками про способи співпраці в розслідуванні PS752 і домовилися працювати разом із цього та інших питань, зокрема щодо захисту суверенітету України", - зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Україна планує підписати нову угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство з Британією у ході візиту президента Зеленського до Лондона.