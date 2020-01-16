В Британии приглашают Зеленского в ближайшее время посетить Лондон
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко подтвердил приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время посетить Лондон с визитом.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Доминик Рааб повторно пригласил президента Украины Владимира Зеленского прибыть в ближайшее время. Договорились ускорить переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, охватывающему отношения между Украиной и Великобританией после Brexit", - написал Пристайко в Twitter в четверг.
Министры также обсудили сотрудничество в расследовании причин катастрофы самолета МАУ в Иране.
"Встретился с моим коллегой Домиником Раабом. Ценю его слова о твердой и несомненной поддержке Украины. Обменялись мнениями о способах сотрудничества в расследовании PS752 и договорились работать вместе по этому и другим вопросам, в частности по защите суверенитета Украины", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Украина планирует подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве с Британией в ходе визита президента Зеленского в Лондон.