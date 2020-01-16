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У НАТО очікують побачити проєкт реформи СБУ наприкінці січня

Четвер, 16 січня 2020, 15:58

У НАТО очікують, що в рамках запланованого на кінець січня засідання Спільної робочої групи високого рівня Україна-НАТО з питань воєнної реформи, буде презентовано головні напрями реформування Служби безпеки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр СБУ.

"Міжнародні партнери з НАТО очікують, що найближчим часом, зокрема в рамках запланованого на кінець поточного місяця засідання Спільної робочої групи високого рівня Україна-НАТО з питань воєнної реформи, буде презентовано головні напрями реформування Служби безпеки України.

Партнерська сторона запевнила українську делегацію у незмінній підтримці Альянсом нашої держави на шляху реформування", - сказано у повідомленні.

14 січня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася зустріч віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби із заступником генсека НАТО з питань операцій Джоном Манзою.

Кулеба поінформував колегу про роботу з метою ухвалення парламентом необхідних законів у сфері безпеки та оборони, зокрема про закон щодо реформи СБУ.

26 грудня колишній тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Офіс президента України повернув на доопрацювання проєкт закону щодо реформування Служби безпеки.

Перед цим у Єврокомісії заявили, що підготовлений українською владою проєкт реформи Служби безпеки України суперечить рекомендаціям західних партнерів.

Раніше у представництві Євросоюзу в Україні заявляли, що функції Служби безпеки України повинні бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці.

Детальніше читайте у статті "Мінімум критики для команди Зеленського: як у ЄС оцінили реформи за нової влади".

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