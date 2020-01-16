В НАТО рассчитывают увидеть проект реформы СБУ в конце января

В НАТО ожидают, что в рамках запланированного на конец января заседания Совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы будут представлены главные направления реформирования Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Международные партнеры по НАТО ожидают, что в ближайшее время, в частности в рамках запланированного на конец текущего месяца заседания Совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы, будут представлены главные направления реформирования Службы безопасности Украины.

Партнерская сторона заверила украинскую делегацию в неизменной поддержке НАТО нашего государства на пути реформ", - говорится в сообщении.

14 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем генсека НАТО по операциям Джоном Манзой.

Кулеба проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности о законе о реформе СБУ.

26 декабря бывший временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Офис президента Украины вернул на доработку проект закона о реформировании Службы безопасности.

Перед этим в Еврокомиссии заявили, что подготовленный украинской властью проект реформы Службы безопасности Украины противоречит рекомендациям западных партнеров.

Ранее в представительстве Евросоюза в Украине заявляли, что функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

Подробнее читайте в статье "Минимум критики для команды Зеленского: как в ЕС оценили реформы при новой власти".