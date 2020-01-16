Французькі профспілки блокують порти: виробництво електроенергії впало на 9%

На тлі того, як вплив транспортних страйків слабшає, французькі профспілки 16 січня заблокували порти та порушили виробництво електроенергії у спробі змусити президента Еммануеля Макрона скасувати пенсійну реформу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поромні служби до Британії зазнали затримок, і щонайменше 20 вантажоперевізників, які чекали на експорт загалом 536 000 тонн зернових, утримувались на якорі за межами головних портів Франції. Виробництво електроенергії впало приблизно на 9% від наявних потужностей.

Зараз страйки представників державного сектору досягли 43-го дня, але вони втратили силу, оскільки уряд Макрона пішов на поступку щодо віку виходу на пенсію, а протестувальники стикаються з посиленням фінансового тиску, що змушує повернутися до роботи.

Лише 10% робітників державних залізниць SNCF страйкували в четвер.

Кількість курсуючих потягів SNCF та паризького метро зросла, а дотримання страйків впало.

Прем'єр-міністр Едуар Філіпп запропонував зняти плани підвищення пенсійного віку для отримання повної пенсійної виплати на два роки до 64 років, якщо пенсійний бюджет можна буде збалансувати іншим способом.

Макрон, колишній інвестиційний банкір, хоче упорядкувати французьку пенсійну систему і надати французам стимул працювати довше.

Це було б найбільшою реформою системи після Другої світової війни у спробах Макрона зробити французьку робочу силу більш гнучким та конкурентоспроможним у світі.

Триденний страйк докерів, який розпочався у вівторок, вже призвів до перебоїв у виробництві на деяких заводах кормів для тварин. Імпортна соєва мука використовується для забезпечення білків у раціоні кормів, а зернові культури забезпеують енергію.