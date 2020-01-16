Французские профсоюзы блокируют порты: производство электроэнергии упало на 9%

На фоне того, как влияние транспортных забастовок ослабевает, французские профсоюзы 16 января заблокировали порты и нарушили производство электроэнергии в попытке заставить президента Эммануэля Макрона отменить пенсионную реформу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Паромные службы в Британию столкнулись с задержками, не менее 20 грузоперевозчиков, которые ждали экспорта в общем 536 тысяч тонн зерновых, стояли на якоре за пределами главных портов Франции. Производство электроэнергии упало примерно на 9% от имеющихся мощностей.

Забастовки представителей государственного сектора достигли 43-го дня, но потеряли силу, поскольку правительство Макрона пошло на уступку в вопросе возраста выхода на пенсию, а протестующие сталкиваются с усилением финансового давления, что заставляет их вернуться к работе.

Лишь 10% работников государственных железных дорог SNCF бастовали в четверг.

Количество курсирующих поездов SNCF и парижского метро возросло, а соблюдение забастовок упало.

Премьер-министр Эдуар Филипп предложил снять планы повышения пенсионного возраста для получения полной пенсионной выплаты на два года до 64 лет, если пенсионный бюджет можно будет сбалансировать другим способом.

Макрон, бывший инвестиционный банкир, хочет упорядочить французскую пенсионную систему и предоставить французам стимул работать дольше.

Это было бы самой серьезной реформой системы после Второй мировой войны в попытках Макрона сделать французскую рабочую силу более гибким и конкурентоспособным в мире.

Трехдневную забастовку докеров, который начался во вторник, уже привел к перебоям в производстве на некоторых заводах кормов для животных. Импортная соевая мука используется для обеспечения белков в рационе кормов, а зерновые культуры обеспечивают энергию.