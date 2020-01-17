Трамп наполягає, що не знає соратника свого особистого адвоката Парнаса

Президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, що він не знає Льва Парнаса, соратника особистого адвоката Трампа, який тепер каже, що президент знав про зусилля "накопати" бруд на його політичного конкурента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп сказав, що нічого не знає про Парнасі, з яким він є сфотографований на кількох знімках.

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"Я його зовсім не знаю, не знаю, про що він, не знаю, звідки він, нічого не знаю про нього. Я можу тільки сказати вам, що це великий обман, - сказав Трамп, додавши, що Парнас, ймовірно, намагається укласти вигідну угоду для себе.

"Можливо, він хороша людина. Можливо, ні", - сказав Трамп. Він зазначив, що не думає, що коли-небудь говорив з ним.

Трамп додав, що є на тисячах фотографій з фандрейзерських кампаній, але це не означає, що він знає Парнаса.

Раніше Лев Парнас розповів про поставлений у травні ультиматум новому президенту України про те, що жоден американський високопосадовець не буде присутній на його інавгурації і вся американська допомога буде припинена, якщо не буде оголошено про розслідування справи Джо Байдена.

Льва Парнаса, соратника особистого адвоката Трампа Руді Джуліані, у США звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Його було затримано з іншим бізнесменом Ігорем Фруманом у жовтні. Згодом бізнесменів випустили під заставу.

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