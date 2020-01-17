На следующей неделе в Украину прибудет спецпредставитель правительства Ирана

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что на следующей неделе в Украину прибудет специальный представитель правительства Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу с трибуны Верховной рады в рамках часа правительства.

"В начале следующей недели, я думаю, в Украину приедет официальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться", - отметил министр.

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Пристайко докладывал депутатам после возвращения со встречи пяти министров иностранных дел стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе украинского лайнера, которая состоялась накануне в Лондоне.

По его словам, сейчас создан механизм, который позволит привлечь к ответственности Иран и "завершить все очень чувствительные дела с нашими гражданами".

Напомним, Канада, Украина, Великобритания, Швеция и Афганистан разработали рамки для сотрудничества с Ираном по расследованию катастрофы самолета МАУ и выделили пять ключевых элементов.

11 января иранские военные официально признали, что "случайно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны принял пассажирский самолет за крылатую ракету.