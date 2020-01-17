ЄС розглядає тимчасову заборону технології розпізнавання обличчя у публічних місцях

Європейський союз розглядає можливість заборони технології розпізнавання обличчя в громадських місцях на строк до п'яти років задля розробки способів запобігання зловживанням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

План Єврокомісії, викладений у 18-сторінковій Білій книзі, з'явився на тлі глобальних дебатів про системи, керовані штучним інтелектом і широко використовувані правоохоронними органами.

Єврокомісія заявила, що, можливо, доведеться ввести нові жорсткі правила, щоб посилити існуючі норми, що захищають права європейців на приватне життя і дані.

"Ґрунтуючись на існуючих положеннях, майбутня нормативна база може піти далі шляхом запровадження обмеженої за часом заборони на використання технології розпізнавання обличчя в громадських місцях", - йдеться в документі ЄС.

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Під час цієї заборони, яка триватиме від трьох до п'яти років, "може бути визначена і розроблена надійна методологія оцінки впливу цієї технології і можливих заходів з управління ризиками".

Винятки з заборони можуть бути зроблені для проєктів у сфері безпеки, а також досліджень і розробок.

У документі також пропонується покласти зобов'язання як на розробників, так і на користувачів штучного інтелекту.

Уряд США на початку цього місяця оголосив про нормативні рекомендації щодо технологій штучного інтелекту, спрямованих на обмеження надмірного втручання влади, і закликав Європу уникати агресивних підходів.