ЕС рассматривает временный запрет технологии распознавания лиц в публичных местах

Европейский Союз рассматривает возможность запрета использования технологии распознавания лиц в общественных местах на срок до пяти лет для разработки способов предотвращения злоупотреблений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

План Еврокомиссии, изложенный в 18-страничной Белой книге, появился на фоне глобальных дебатов о системах, управляемых искусственным интеллектом и широко используемых правоохранительными органами.

Еврокомиссия заявила, что, возможно, придется ввести новые жесткие правила, чтобы усилить существующие нормы, защищающие права европейцев на частную жизнь и данные.

"Основываясь на существующих положениях, будущая нормативная база может пойти дальше по пути введения ограниченного по времени запрета на использование технологии распознавания лиц в общественных местах", - говорится в документе ЕС.

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Во время этого запрета, который продлится от трех до пяти лет, "может быть определена и разработана надежная методология оценки влияния этой технологии и возможные меры по управлению рисками".

Исключения из запрета могут быть сделаны для проектов в сфере безопасности, а также исследований и разработок.

В документе также предлагается возложить обязательства как на разработчиков, так и на пользователей искусственного интеллекта.

Правительство США в начале этого месяца объявило о нормативных рекомендациях по технологии искусственного интеллекта, направленных на ограничение чрезмерного вмешательства властей, и призвал Европу избегать агрессивных подходов.