Порошенку обіцяли підтримку Трампа на виборах за розслідування проти Burisma - Парнас

Лев Парнас, соратник особистого адвоката Трампа заявив, що під час зустрічі з експрезидентом України Петром Порошенком, яка відбулася торік перед президентськими виборами, Порошенку пропонували підтримку Трампа на виборах в обмін на оголошення про розслідування щодо компанії Burisma.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Парнас заявив у інтерв’ю CNN.

Журналіст попросив Парнаса розповісти про два випадки, коли українській стороні було оголошено про quid pro quo – "послугу за послугу"

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"Я думаю, було більш ніж два рази", - сказав Парнас.

Перший раз, за його словами, відбувся під час зустрічі з колишнім президентом України Петром Порошенком, на якій Порошенку сказали, що якщо він оголосить про розслідування щодо Байдена і української енергетичної компанії Burisma, "Трамп або запросить його в Білий дім, або зробить заяву для нього, або, в основному, почне підтримувати його на пост президента".

Другий раз, за словами Парнаса, відбувся після того, як Володимир Зеленський переміг на виборах. Білий дім знав, що присутність адміністрації Трампа на інавгурації Зеленського буде корисною, і на зустрічі з помічником Зеленського Парнас передав йому повідомлення.

"Я сказав їм, дуже строго і суворо, кілька речей: що Зеленському потрібно було негайно зробити заяву буквально в ту ніч або протягом наступних 24 годин, що вони починають розслідування по Байдену", - сказав Парнас.

За його словами, українській стороні було сказано: якщо вона відмовиться зробити це, між Україною і США "не буде відносин". Він також сказав помічнику Зеленського, що українцям необхідно "позбутися певних осіб, які є ворогами президента Трампа".

Раніше Парнас заявляв, що Трамп погрожував заморозити всю допомогу Україні, якщо не буде оголошено про розслідування справи Джо Байдена.