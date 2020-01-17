Прем'єр Албанії, яка головує в ОБСЄ, прибуде в Україну 19 січня
П'ятниця, 17 січня 2020, 17:54
Чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), прем'єр-міністр і міністр європейських і закордонних справ Албанії Еді Рама перебуватиме з робочим візитом в Україні 19-21 січня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС України.
Вранці 20 січня запланована спільна з Рамою пресконференція міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, яка має відбутися після переговорів.
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Крім України, албанське керівництво в рамках головування в ОБСЄ має намір відвідати Росію.
Албанія 1 січня розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, одним з основних пріоритетів якого назвала "кризу в і навколо України".
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