Премьер председательствующей в ОБСЕ Албании прибудет в Украину 19 января
Пятница, 17 января 2020, 17:54
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама будет находиться с рабочим визитом в Украине 19-21 января.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.
Утром 20 января запланирована совместная с Рамой пресс-конференция министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, которая должна состояться после переговоров.
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Помимо Украины, албанский лидер в рамках председательства в ОБСЕ намерен посетить Россию.
Албания 1 января начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, одним из основных приоритетов которого назвала "кризис в и вокруг Украины".
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