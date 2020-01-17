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Від ударів РФ і Асада до кордону Туреччини за 2 дні втекли 13 тис. сирійців

П'ятниця, 17 січня 2020, 18:26

За останні дві доби ще близько 13 тисяч сирійців втекло до турецького кордону від обстрілів режиму Башара Асада і Росії на заході сирійської провінції Алеппо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними правозахисників, свої будинки покинули жителі населених пунктів Хан-Асал, Кафер-Наха і Айн-Джара.

За два дні із зони обстрілу втекло в цілому 12 884 людини з 2 386 сімей.

Велика частина перебуває в порівняно безпечній зоні біля кордону Туреччини, деякі ж попрямували в інші райони на півночі Сирії.

Близько 350 тисяч сирійців, здебільшого жінок та дітей, від початку грудня вимушено втікали від відновленого, підтримуваного Росією наступу в провінції Ідліб, що утримується опозицією, заявила ООН в четвер.

Метою наступу є відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.

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