Від ударів РФ і Асада до кордону Туреччини за 2 дні втекли 13 тис. сирійців

За останні дві доби ще близько 13 тисяч сирійців втекло до турецького кордону від обстрілів режиму Башара Асада і Росії на заході сирійської провінції Алеппо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними правозахисників, свої будинки покинули жителі населених пунктів Хан-Асал, Кафер-Наха і Айн-Джара.

