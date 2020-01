От ударов РФ и Асада к границе Турции за 2 дня бежало 13 тыс. сирийцев

За последние двое суток еще около 13 000 сирийцев бежали к турецкой границе от обстрелов режима Башара Асада и России на западе сирийской провинции Алеппо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По данным правозащитников, свои дома покинули жители населенных пунктов Хан-Асал, Кафер-Наха и Айн-Джара.

За два дня из зоны обстрелов бежали в целом 12 884 человека из 2386 семей.

Большая часть находится в сравнительно безопасной зоне возле границы Турции, некоторые же направились в другие районы на севере Сирии.

According to Anadolu, 13.000 civilians were displaced on the first day of the #AssadPutin bombing campaign west of #Aleppo city. pic.twitter.com/iZlwhuPCLV