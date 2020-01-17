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От ударов РФ и Асада к границе Турции за 2 дня бежало 13 тыс. сирийцев

Пятница, 17 января 2020, 18:26

За последние двое суток еще около 13 000 сирийцев бежали к турецкой границе от обстрелов режима Башара Асада и России на западе сирийской провинции Алеппо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По данным правозащитников, свои дома покинули жители населенных пунктов Хан-Асал, Кафер-Наха и Айн-Джара.

За два дня из зоны обстрелов бежали в целом 12 884 человека из 2386 семей.

Большая часть находится в сравнительно безопасной зоне возле границы Турции, некоторые же направились в другие районы на севере Сирии.

Около 350 000 сирийцев, в основном женщин и детей, с начала декабря вынужденно бежали от восстановленного, поддерживаемого Россией наступления в провинции Идлиб, удерживаемой оппозицией, заявила ООН в четверг.

Целью наступления является восстановление контроля над главной магистралью, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо.

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