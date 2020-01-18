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Парламентські вибори у Сербії відбудуться наприкінці квітня

Субота, 18 січня 2020, 10:20

Парламентські вибори в Сербії відбудуться 19 або 26 квітня, заявив президент країни та лідер правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) Александар Вучич.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

Він анонсував "величезні зміни" в складі уряду, якщо SNS знов виграє вибори і прийде до влади.

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"Будуть великі зміни", - сказав Вучич в ефірі TV Prva, додавши, що як лідер партії він має право робити скорочення серед міністрів.

Вучич раніше називав можливі дати 26 квітня або 3 травня, що є законним терміном їх проведення. 

Це перші чергові парламентські вибори з моменту приходу Сербської прогресивної партії до влади у 2012 році. Раніше в 2016 та 2014 роках були проведені позачергові парламентські вибори

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