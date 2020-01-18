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Парламентские выборы в Сербии состоятся в конце апреля

Суббота, 18 января 2020, 10:20

Парламентские выборы в Сербии состоятся 19 или 26 апреля, заявил президент страны и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) Вучич.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Он анонсировал "огромные изменения" в составе правительства, если SNS вновь выиграет выборы и придет к власти.

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"Будут большие изменения", - сказал Вучич в эфире TV Prva, добавив, что как лидер партии он имеет право делать сокращения среди министров.

Вучич ранее называл возможные даты 26 апреля или 3 мая, что является законным сроком их проведения.

Это первые очередные парламентские выборы с момента прихода Сербской прогрессивной партии к власти в 2012 году. Ранее в 2016 и 2014 годах были проведены внеочередные парламентские выборы

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